Son dakika gündem: Denizli'de psikiyatrik tedavi gördüğü iddia edilen kadının evinde çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika gündem: Denizli'de psikiyatrik tedavi gördüğü iddia edilen kadının evinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gündem: Denizli'de psikiyatrik tedavi gördüğü iddia edilen kadının evinde çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Denizli'nin Pamukkale ilçesinde hastanede psikiyatrik tedavi gördüğü iddia edilen kadının evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde hastanede psikiyatrik tedavi gördüğü iddia edilen kadının evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hacıkaplanlar Mahallesi'nde üç katlı bir apartmanın giriş katında kızı R.S. ile yaşayan S.S'nin evinde yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Apartmanda oturanlardan bazıları çatıdan yan binaya geçerek kurtulurken, dumandan etkilenen 1'i çocuk 3 kişi, itfaiyenin kurduğu merdiven yardımıyla binadan çıkarıldı.

Dumandan etkilenen ve fenalık geçirenlere sağlık görevlileri, olay yerinde müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Evini yaktığı ve apartmanın giriş kapısını kilitlediği öne sürülen S.S. gözaltına alındı. S.S'nin daha önce hastanede psikiyatrik tedavi gördüğü de iddia edildi.

Binada yaşayan Volkan Erkek, komşuların bağrışmaları üzerine aşağıya inmeye çalıştıklarını belirterek, "Dumandan inemedik. Kadın kapıyı kilitlemiş. Çatıdan yan binaya atlayarak aşağıya indik. Kadın şizofreni hastası. Daha önce birkaç kez hastanede yatmasını sağladık. Akli dengesi yerinde değil. Kızıyla da sorunu varmış. Herkesin canına kastediyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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