Son dakika gündem: Denizli'de park halindeki kamyonette çıkan yangında bir kişi yaralandı
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Son dakika gündem: Denizli'de park halindeki kamyonette çıkan yangında bir kişi yaralandı

21.12.2020 12:49 | Son Güncelleme: 21.12.2020 12:53
Son dakika gündem: Denizli'de park halindeki kamyonette çıkan yangında bir kişi yaralandı

Son dakika haberi: Denizli'nin Serinhisar ilçesinde park halindeki kamyonette çıkan yangında bir kişi yaralandı.

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde park halindeki kamyonette çıkan yangında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Cumhuriyet Mahallesi'nde park halindeki kamyonette yangın çıktı.

Bu sırada kamyonetin yanında bulunan H.Y. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan H.Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan polis ekipleri, yangının kundaklama sonucu çıktığı şüphesi üzerine çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

Haber Yorumları (1)
SEBOLU GÜNLER: Yav kardeşim beni aramadınız araç benim bombayı ben yaptım yangın çıkma olayı değildi el yapımı bomba emeğimi çöp ettin be yavrum
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