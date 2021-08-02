Son dakika gündem: Denizli'de orman yangını (2)
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Son dakika gündem: Denizli'de orman yangını (2)

Son dakika gündem: Denizli'de orman yangını (2)
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre TRAKTÖR VE GREYDER YANDI; MAHALLE TAHLİYE EDİLİYOR Denizli'nin Buldan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle alevlerin ilerlediği, 612 nüfuslu Türlübey Mahallesi'nin tedbir amacıyla boşaltılmasına karar verildi.

TRAKTÖR VE GREYDER YANDI; MAHALLE TAHLİYE EDİLİYOR  

Denizli'nin Buldan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle alevlerin ilerlediği, 612 nüfuslu Türlübey Mahallesi'nin tedbir amacıyla boşaltılmasına karar verildi. Söndürme çalışmalarına katılan köylülerden birine ait, arkasında su tankı takılı traktör ile greyder de alevlerin arasında kalarak, hurdaya döndü.

Ramazan ÇETİN- Seyfi GÜL/ BULDAN (Denizli),


Son dakika gündem: Denizli'de orman yangını (2)
Son dakika gündem: Denizli'de orman yangını (2)
Son dakika gündem: Denizli'de orman yangını (2)
Son dakika gündem: Denizli'de orman yangını (2)
Son dakika gündem: Denizli'de orman yangını (2)
Son dakika gündem: Denizli'de orman yangını (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin

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