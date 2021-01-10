Son dakika haberleri... Denizli'de öldürülen üniversite öğrencisi genç kızın cenazesi toprağa verildi

Edinilen son dakika haberine göre Denizli'nin Pamukkale ilçesinde öldürülen 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Aleyna Yurtkölesi'nin cenazesi, memleketi Manisa'da toprağa verildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde öldürülen 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Aleyna Yurtkölesi'nin cenazesi, memleketi Manisa'da toprağa verildi.

Yakınları tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgundan teslim alınan genç kızın cenazesi, ailesinin yaşadığı Manisa'ya getirildi.

Cenaze, öğle vakti Şehzadeler ilçesindeki Yusuf Sedat Altıntaş Camisi'nde kılınan namazın ardından Kırtık Mezarlığı'na defnedildi.

Genç kızın annesi Zekiye Yurtkölesi'nin sakinleştiriciyle törene katılabildiği öğrenildi. Baba Mehmet Yurtkölesi ise kızının tabutuna sarılarak, gözyaşı döktü.

Bu arada, bedensel engelli milli yüzücü Sefa Yurtkölesi de yakını Aleyna Yurtkölesi'nin cenaze töreninde yer aldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Yunusemre Mahallesi 6422 Sokak'taki apartta yalnız yaşayan Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencisi 22 yaşındaki Aleyna Yurtkölesi evinde dün ölü bulunmuştu. Katil zanlısı olarak gözaltına alınan İran uyruklu S.K. (25) tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram