Son dakika gündem: Denizli'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel
Bir son dakika haberine göre Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.
MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Necati Yasin Batır (19) yönetimindeki 42 H 1442 plakalı motosiklet, Merkezefendi Caddesi'nde Mehmet Kılıç idaresindeki 20 M 0328 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, Batır'ı Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.
Bir kurye firmasında çalıştığı belirtilen Batır, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri