Son dakika gündem: DENİZLİ'DE, İPLİK FABRİKASI YANGINI
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Son dakika gündem: DENİZLİ'DE, İPLİK FABRİKASI YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... DENİZLİ'nin Honaz ilçesindeki iplik fabrikasında belirlenemeyen nedenle yangın çıkarken, itfaiye ekipleri, söndürme çalışması başlattı.

DENİZLİ'nin Honaz ilçesindeki iplik fabrikasında belirlenemeyen nedenle yangın çıkarken, itfaiye ekipleri, söndürme çalışması başlattı.

Kocabaş Mahallesi'nde bulunan iplik fabrikasının depo kısmında, saat 05.30 sıralarında yangın başladı. Pamuk balyaları ve ipliklerin bulunduğu alandaki yangın, kısa sürede büyüdü. Fabrika işçilerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. 38 kişilik personel, 19 itfaiye aracı ile yangına müdahaleye başladı. Söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

Son dakika gündem: DENİZLİ'DE, İPLİK FABRİKASI YANGINI
Son dakika gündem: DENİZLİ'DE, İPLİK FABRİKASI YANGINI
Son dakika gündem: DENİZLİ'DE, İPLİK FABRİKASI YANGINI
Son dakika gündem: DENİZLİ'DE, İPLİK FABRİKASI YANGINI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Avcılar'da barakadaki yangın binaya sıçradı; binadan atlayan kişi kamerada-1
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