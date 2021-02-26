Son dakika gündem: Denizli'de Hocalı Katliamı şehitleri anıldı

Azerbaycan'ın Yukarı Karabağ bölgesindeki Hocalı şehrine 29 yıl önce yapılan saldırılarda hayatlarını kaybedenler Denizli'de Vali Ali Fuat Atik, Belediye Başkanı Osman Zolan ile Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'in katıldığı törenle anıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ali Marım Bulvarı'ndaki Azerbaycan-Karabağ Parkı'nda bulunan Hocalı Soykırımı Anıtı önünde tören düzenlendi.

Denizli Valisi Atik, Azerbaycan ile Türkiye'nin ortak hareket etmesiyle kısmen de olsa Karabağ topraklarında özgürlüğün yaşandığını belirtti.

Atik, "İnşallah önümüzdeki anma programında Hocalı'nın da azatlığa kavuşmasını hep beraber burada yaşarız, onun sevincini hep birlikte paylaşırız. Biz tek millet iki devletiz. Biz sevinçte de beraberiz kederde de beraberiz. Biz büyük Türk milletiyiz." dedi.

Osman Zolan

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Hocalı Katliamı'nın, insanlık adına tarihe geçen kara bir leke olduğunu belirterek, bu menfur günün unutulmaması ve Azerbaycanlı şehitlerin aziz hatıralarını yaşatmak amacıyla anma programı düzenlediklerini ifade etti.

Azerbaycan ve Türkiye'nin her zaman kardeş iki ülke olduğunu anımsatan Zolan, şunları kaydetti:

"İki devlet tek millet olarak sevinçli günlerimizi beraberce paylaştığımız gibi acılarımızı da birlikte yaşamak zorundayız. İyi günde olduğu gibi kötü günde de birbirimize destek olup, acılarımızı paylaşmalıyız. 26 yıl önce Hocalı'da çok büyük acı ve vahşetler yaşandı. Bu acıları asla unutturmayacağız. Azerbaycanlı kardeşlerimizin yaşadığı hunharca saldırı ve katliamı her zaman kalbimizin en derinlerinde hissetmeye devam edip, tüm dünyanın bu vahşeti unutmaması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Anma programına tüm halkımızı davet ediyorum."

Büyükelçi İbrahim

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Denizli'nin kendileri için özel olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"'Tek millet iki devlet' bu bir slogan ama bunun alt yapısı çok büyük. Biz her zaman Azerbaycan ve Türkiye birbirimizin yanında olduk. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi 'Azerbaycan'ın kederi Türkiye'nin kederi, Azerbaycan'ın sevinci Türkiye'nin sevincidir.' Biz yüzyıllarca böyle yürüdük ve bugün de böyle yürüyoruz. Vatan savaşı sırasında kardeş Türkiye gönül bağıyla bizim yanımızda oldu. Cumhurbaşkanlarımız Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev iki büyük devlet insanı birlikte olarak Türkiye Azerbaycan kardeşliğini gösterdiler."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek