Son dakika gündem: Denizli'de hafriyat kamyonun altında kalan kişi öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: Denizli'de hafriyat kamyonun altında kalan kişi öldü

Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Denizli'de hafriyat kamyonun altında kalan kişi öldü

Son dakika haberi: Denizli'nin Honaz ilçesinde geri manevra yapan hafriyat kamyonunun altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Denizli'nin Honaz ilçesinde geri manevra yapan hafriyat kamyonunun altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Koçabaş Mahallesi'ndeki moloz dökme sahasında çalışan Hüsam Bacaksız (59), Davut E'nin kullandığı 06 CHM 596 plakalı hafriyat kamyonunun, geri manevra yaptığı sırada altında kaldı.

Çevredeki çalışanların çağırdığı sağlık ekipleri Bacaksız'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözaltına alınan sürücü Davut E'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Bacaksız'ın cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Koca Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Demet Akalın Türkan Şoray Caner Cindoruk
Spor Can Bartu Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Yılmaz Vural Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ali Koç İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Denizli'de hafriyat kamyonun altında kalan kişi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 18:43:49. #1.15#
title