Son dakika gündem: Denizli'de hafriyat kamyonun altında kalan kişi öldü
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Denizli'nin Honaz ilçesinde geri manevra yapan hafriyat kamyonunun altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Denizli'nin Honaz ilçesinde geri manevra yapan hafriyat kamyonunun altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Koçabaş Mahallesi'ndeki moloz dökme sahasında çalışan Hüsam Bacaksız (59), Davut E'nin kullandığı 06 CHM 596 plakalı hafriyat kamyonunun, geri manevra yaptığı sırada altında kaldı.
Çevredeki çalışanların çağırdığı sağlık ekipleri Bacaksız'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Gözaltına alınan sürücü Davut E'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Bacaksız'ın cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek