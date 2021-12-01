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Son dakika gündem: Denizli'de çıkan yangında bir ev ve 2 traktörde hasar oluştu

AA / Çağatay İğci - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Denizli'de çıkan yangında bir ev ve 2 traktörde hasar oluştu

Son dakika haberler: Denizli'nin Honaz ilçesinde meydana gelen yangında ev ve 2 traktör zarar gördü.

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesinde meydana gelen yangında ev ve 2 traktör zarar gördü.

1944. Sokak'ta bir evin depo kısmında çıkan yangın yanındaki ahşap eve sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri yangına müdahale etti.

Ahşap evdeki yaşlı çift tahliye edildi.

Söndürülen yangında park halindeki 2 traktör ve evde hasar oluştu.

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AA / Çağatay İğci - Son Dakika Haberleri

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