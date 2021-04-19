Son dakika gündem: DENİZLİ'DE ÇATI YANGINI PANİĞE NEDEN OLDU
Son dakika haberine göre DENİZLİ'de 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, paniğe neden oldu.
DENİZLİ'de 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, paniğe neden oldu. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.
Denizli'de Yunusemre Mahallesi 6404 Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın çatısında, izolasyon çalışması yapıldığı sırada yangın çıktı. Çatıdan dumanların yükseldiğini fark eden çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binadaki vatandaşları tahliye ederek söndürme çalışması başlattı. Alevler, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Çatı katında bulunan dairelerde hasar oluşurken, kısa süreli panik yaşandı. Polis, yangına ilişkin soruşturma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı