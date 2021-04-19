Son dakika gündem: DENİZLİ'DE ÇATI YANGINI PANİĞE NEDEN OLDU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: DENİZLİ'DE ÇATI YANGINI PANİĞE NEDEN OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre DENİZLİ'de 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, paniğe neden oldu.

DENİZLİ'de 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, paniğe neden oldu. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Denizli'de Yunusemre Mahallesi 6404 Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın çatısında, izolasyon çalışması yapıldığı sırada yangın çıktı. Çatıdan dumanların yükseldiğini fark eden çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binadaki vatandaşları tahliye ederek söndürme çalışması başlattı. Alevler, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Çatı katında bulunan dairelerde hasar oluşurken, kısa süreli panik yaşandı. Polis, yangına ilişkin soruşturma başlattı.

Son dakika gündem: DENİZLİ'DE ÇATI YANGINI PANİĞE NEDEN OLDU
Son dakika gündem: DENİZLİ'DE ÇATI YANGINI PANİĞE NEDEN OLDU
Son dakika gündem: DENİZLİ'DE ÇATI YANGINI PANİĞE NEDEN OLDU
Son dakika gündem: DENİZLİ'DE ÇATI YANGINI PANİĞE NEDEN OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ersin Tatar Faik Öztrak Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Şeyma Subaşı Caner Cindoruk
Spor Cenk Tosun Ryan Babel Yılmaz Vural Gökhan Gönül Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: DENİZLİ'DE ÇATI YANGINI PANİĞE NEDEN OLDU
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 15:09:41. #1.15#

title