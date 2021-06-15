Son dakika gündem: Denizli'de 3 hırsızlık şüphelisi jandarma dedektif timlerince yakalandı
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Son dakika gündem: Denizli'de 3 hırsızlık şüphelisi jandarma dedektif timlerince yakalandı

Son dakika gündem: Denizli'de 3 hırsızlık şüphelisi jandarma dedektif timlerince yakalandı
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Denizli'nin Honaz ilçesinde haberleşme ve enerji nakil kablosu çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektiflerince gözaltına alındı.

Denizli'nin Honaz ilçesinde haberleşme ve enerji nakil kablosu çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektiflerince gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede bir fabrikada meydana gelen haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı olayıyla ilgili savcılık talimatıyla İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT dedektifleri tarafından çalışma başlatıldı.

Ekiplerin çalışması sonucu hırsızlık şüphelileri F.D, N.D ve P.T, operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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