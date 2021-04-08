Son dakika gündem: DEAŞ'ın sözde "eğitim bakan yardımcısı" Sakarya'da hakim karşısına çıktı
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Son dakika gündem: DEAŞ'ın sözde "eğitim bakan yardımcısı" Sakarya'da hakim karşısına çıktı

Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: DEAŞ'ın sözde 'eğitim bakan yardımcısı' Sakarya'da hakim karşısına çıktı

Gelen son dakika haberine göre Sakarya'da yakalanan terör örgütü DEAŞ'ın sözde "eğitim bakan yardımcısı" Ürdün uyruklu sanığın yargılanmasına başlandı.

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Sakarya'da yakalanan terör örgütü DEAŞ'ın sözde "eğitim bakan yardımcısı" Ürdün uyruklu sanığın yargılanmasına başlandı.

Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, sanık A.Z.A.A.D. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, baro tarafından görevlendirilen avukat salonda hazır bulundu.

Kimlik tespitinin ardından tercüman vasıtasıyla savunması alınan A.Z.A.A.D, suçlamaları bildiğini söyledi.

Avukatıyla yüz yüze görüşüp savunma yapmak istediğini belirten sanık A.Z.A.A.D, "Devletin görevlendirdiği avukatı istemiyorum. Özel avukatım vardır, ismi ve bilgileri mevcuttur. Kendisi beni bu dosyada savunmak için vekaletname sunacaktır. Türkiye'de herhangi bir suç işlemediğim için kendi ülkem olan Ürdün'e teslim edilmek istiyorum." diye konuştu.

Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını ve eksik hususların giderilmesini istedi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına, sanığın kendisini temsil ettireceği avukata vekaletname vermesi için gelecek celseye kadar süre verilmesine hükmeden heyet, duruşmayı 27 Mayıs'a erteledi.

Süreç

Sakarya'da, 31 Aralık 2020'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan, örgütün sözde eğitim faaliyetlerinin genel sorumlusu olduğu belirlenen A.Z.A.A.D. tutuklanmıştı.

Zanlının DEAŞ'ın, 2014-2017 yıllarında Irak ve Suriye'de hakim olduğu bölgelerdeki tüm eğitim kurumlarından sorumlu sözde "eğitim bakan yardımcısı" olarak faaliyet gösterdiği, aynı bölgelerde esir aldığı kişileri vahşice katlettiği ve bu eylemlerin görüntülerini örgüt propagandası amacıyla sosyal medyada yayımladığı öne sürülmüştü.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık A.Z.A.A.D. hakkında "anayasayı ihlal" ve "anayasayı ihlal suçunu işlemek için tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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