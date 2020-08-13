Son dakika gündem: Datça'da orman yangınları ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi
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Son dakika gündem: Datça'da orman yangınları ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Bir son dakika haberine göre Datça Orman İşletme şefliği tarafından orman yangınları ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Son dakika gündem: Datça'da orman yangınları ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi
13.08.2020 13:08 | Son Güncelleme: 13.08.2020 13:12

Datça Orman İşletme şefliği tarafından orman yangınları ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Datça Kaymakamı Mesut Çoban, ilçede bulunan kamu kurum yöneticileri ve Datça Belediyesi yetkilileri katıldı. Datça Orman İşletme Şefi Saner Demirtaş tarafından 2020 yılı orman yangınları ile mücadele konusunda kamu kurum amirlerine bilgilendirme yapıldı.

"Ormanlık Alanlar ve Civarında ateş Yakılmaması" genelgesi gereğince, Datça Kaymakamı Mesut Çoban başkanlığında yapılan toplantıda, orman yangınları ile mücadelede; yangın öncesi, yangın esnasında ve yangından sonra alınacak önlemler görüşüldü.

Alınan kararlar gereği Datça'da orman yangınları ile mücadelede gerekli bilgilendirmelerin ve eğitimlerin yapılması, yangına sebebiyet verecek durumların ortadan kaldırılması konusunda gerekli önlemlerin alınması kararlaştırıldı. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

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