Son dakika haber! Dağıtacakken yakalandılar; Gaziosmanpaşa'da jandarmadan sahte içki operasyonu
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Son dakika haber! Dağıtacakken yakalandılar; Gaziosmanpaşa'da jandarmadan sahte içki operasyonu

Son dakika haber! Dağıtacakken yakalandılar; Gaziosmanpaşa'da jandarmadan sahte içki operasyonu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: GAZİOSMANPAŞA'da jandarma ekiplerinin depoya düzenlediği operasyonda, 950 litre cin, 5 ton 950 litre viski, bin 100 litre votka olmak üzere toplam 8 ton sahte içki ele geçirildi.

GAZİOSMANPAŞA'da jandarma ekiplerinin depoya düzenlediği operasyonda, 950 litre cin, 5 ton 950 litre viski, bin 100 litre votka olmak üzere toplam 8 ton sahte içki ele geçirildi. S.T. ve G.Ş. isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziosmanpaşa'da faaliyet gösteren işletmelerden piyasaya sahte içki sürüldüğü bilgisi aldı. Jandarma ekiplerince sahte içkilerin satışa hazırlandığı ve piyasaya sürüldüğü adresleri belirledi. Jandarma ekiplerince, Gaziosmanpaşa'da belirlenen adrese baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda, ünlü markalar bire bir taklit edilerek üretilmiş ve profesyonel kişilerce Bandrollü Ürün İzleme Sistemi ile yapılacak kontroller ile sahte oldukları tespit edilebilecek şekilde; sahte barkod ve etiketle ambalajlanarak piyasaya sürülmeye hazır hale getirilmiş şişelerdeki 950 litre cin, 5 ton 950 litre viski, bin 100 litre votka olmak üzere toplam 8 ton litre sahte içki ele geçirildi.  Sahte içkileri piyasaya sürmeye çalışan S.T. ve G.Ş. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler, 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan adli makamlara sevk edildi. Baskın anları kameralara da yansıdı.

 


Son dakika haber! Dağıtacakken yakalandılar; Gaziosmanpaşa'da jandarmadan sahte içki operasyonu
Son dakika haber! Dağıtacakken yakalandılar; Gaziosmanpaşa'da jandarmadan sahte içki operasyonu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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