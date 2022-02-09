D-100'DE POLİSLE ŞÜPHELİLER ARASINDA KOVALAMACA -1

D-100 Karayolu'nda dur ihtarına uymayan araçtakilerle polis arasında kovalamaca yaşandı. Kaçarken polislere ateş ettikleri de öne sürülen şüpheliler D-100 Karayolu'nun Bakırköy kısmında kalan siteye girdi. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Şüpheliler, otomobili terk etti. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.