D-100'DE POLİSLE ŞÜPHELİLER ARASINDA KOVALAMACA -1 - Haberler
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D-100'DE POLİSLE ŞÜPHELİLER ARASINDA KOVALAMACA -1

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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100 Karayolu'nda dur ihtarına uymayan araçtakilerle polis arasında kovalamaca yaşandı.

D-100 Karayolu'nda dur ihtarına uymayan araçtakilerle polis arasında kovalamaca yaşandı. Kaçarken polislere ateş ettikleri de öne sürülen şüpheliler D-100 Karayolu'nun Bakırköy kısmında kalan siteye girdi. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Şüpheliler, otomobili terk etti. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.

D-100'DE POLİSLE ŞÜPHELİLER ARASINDA KOVALAMACA -1

D-100'DE POLİSLE ŞÜPHELİLER ARASINDA KOVALAMACA -1

D-100'DE POLİSLE ŞÜPHELİLER ARASINDA KOVALAMACA -1

Demirören Haber Ajansı - Güncel

D-100 Karayolu, Polis, Güncel, Haberler

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