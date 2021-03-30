Son dakika gündem: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı 7. durağı Muğla'da ziyarete açıldı
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Son dakika gündem: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı 7. durağı Muğla'da ziyarete açıldı

Anadolu Ajansı / Osman Akça - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı 7. durağı Muğla'da ziyarete açıldı

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının, Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatmak üzere projelendirdiği, "Dijital Tır", 7. durağı Muğla'ya geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının, Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatmak üzere projelendirdiği, "Dijital Tır", 7. durağı Muğla'ya geldi.

Türkiye turuna 19 Şubat'ta Edirne'den başlayan tır, Tekirdağ, Balıkesir, Manisa, İzmir ve Aydın'ın ardından Muğla Cumhuriyet Meydanı'nda Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapılarını açtı.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Dijital Tır'ı ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Muğla Bölge Müdürü Sezgin Sağun, tırın 52 haftada 52 ili dolaşacağını söyledi.

İç hacmi 40 metrekare olan tırın girişinde, yüksek teknolojiyle donatılmış holografik bir sunucunun ziyaretçileri karşılayacağını anlatan Sağun, şunları kaydetti:

"İlk deneyim alanı sihirli ayna olacak. İkinci deneyim alanımız üç boyutlu sanal kutu. Burada da gururumuz olan Fatih Sondaj Gemisi'nin holografik bir görüntüsü olacak. Üçüncü deneyim alanımız ise harekete duyarlı ekran. Burada da ülkemizin gururu İnsansız Hava Aracını (İHA) deneyim imkanı sunuyoruz. Son olarak da yeşil perde deneyimi olacak. Yeşil perde önünde çekileceğiniz fotoğraflarla İHA kullanımında dijital bir sertifika vereceğiz. Bunu da mail adreslerinize göndereceğiz."

Tır, Muğla'nın ardından Denizli'ye gidecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Akça

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