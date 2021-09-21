Son dakika gündem: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: 'Terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz' - Haberler
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Son dakika gündem: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz"

AA / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun:

Son dakika haber... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin selameti, birliği, dirliği, istiklali ve istikbali için terörün her türü ile mücadele edeceklerini belirterek, "Terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin selameti, birliği, dirliği, istiklali ve istikbali için terörün her türü ile mücadele edeceklerini belirterek, "Terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Altun, Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi'nin (ICSID), Fetullahçı Terör Örgütü'nün 126 milyon avro tazminat talebini reddetmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kararın, Türkiye'nin terörle mücadelesinde önemli bir adım olduğunu vurgulayan Fahrettin Altun, "Emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Milletimizin selameti, ülkemizin birliği, dirliği, istiklali ve istikbali için terörün her türü ile mücadele edeceğiz. Terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Altun açıklamasında, davanın avukatlarından Mustafa İnal Doğan'ın söz konusu kararı kamuoyuna duyurduğu sosyal medya paylaşımına da yer verdi.

AA / Zafer Fatih Beyaz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika gündem: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: 'Terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz' - Haberler
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