Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı ziyareti öncesinde Gökyüzünde ay ve yıldız
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Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı ziyareti öncesinde Gökyüzünde ay ve yıldız

27.09.2020 00:58 | Son Güncelleme: 27.09.2020 00:58
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı ziyareti öncesinde Gökyüzünde ay ve yıldız

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti öncesinde dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) gerçekmleştirildiği Gaziantep'te gösteri uçuşu yapan Solo Türk ve Türk Yıldızları kentin semalarına dev Türk bayrağı çizdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti öncesinde dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) gerçekmleştirildiği Gaziantep'te gösteri uçuşu yapan Solo Türk ve Türk Yıldızları kentin semalarına dev Türk bayrağı çizdi.

Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST'in üçüncü gününde Solo Türk ve Türk Yıldızları Gazianteplileri heyecanlandırdı. Vatandaşların çatılardan takip ettiği uçuş gösterilerinde Solo Türk pilotları gökyüzüne dev ay Türk bayrağı çizdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı programdan saatler öncesinde Solo Türk ve Türk Yıldızları pilotlarının gerçekleştirdiği akrobatik hareketler, yöre halkı tarafından meraklı gözlerle izlendi.

Türk Yıldızlarının da nefes kesen uçuş gösterisi ise izleyenleri kendisine hayran bıraktı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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