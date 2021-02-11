Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye ile KKTC arasındaki anlaşmaların imza töreninde konuştu Açıklaması

Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Hemen hemen her alanda çok detaylı değerlendirmeler yaptık. Gündemimizde 2021 Yılı İktisadi-Mali İşbirliği Anlaşması, Kovid-19'la mücadele, altyapı yatırımları, KKTC ekonomisinin canlandırılmasıyla ilgili hususlar vardı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Hemen hemen her alanda çok detaylı değerlendirmeler yaptık. Gündemimizde 2021 Yılı İktisadi-Mali İşbirliği Anlaşması, Kovid-19'la mücadele, altyapı yatırımları, KKTC ekonomisinin canlandırılmasıyla ilgili hususlar vardı." dedi.

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında muhtelif anlaşmaların imza töreni KKTC Sayıştay Başkanlığı'nda yapıldı.

Programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Ersan Saner, Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, KKTC Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Ünal Üstel, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve diğer yetkililer katıldı.

Oktay, burada yaptığı konuşmada, KKTC'de tarihi bir güne daha tanıklık ettiklerini belirterek, dün Türkiye'den geniş bir heyetle KKTC'ye geldiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu ve diğer kurumlarla temasların son derece verimli geçtiğini anlatan Oktay, gösterilen misafirperverlikten dolayı Başbakan Saner'in şahsında tüm bakanlara ve KKTC halkına teşekkür etti.

Başbakan Saner ve KKTC'li bakanlarla önemli bir istişare toplantısı yaptıklarını kaydeden Oktay, "Hemen hemen her alanda çok detaylı değerlendirmeler yaptık. Gündemimizde 2021 Yılı İktisadi-Mali İşbirliği Anlaşması, Kovid-19'la mücadele, altyapı yatırımları, KKTC ekonomisinin canlandırılmasıyla ilgili hususlar vardı. Tabii ki Kıbrıs sorununun çözümü ve Maraş açılımına ilişkin gelişmeleri değerlendirdik. Görüşmelerimiz, Türkiye-KKTC iş birliği ve kardeşliğini çok daha ileri boyutlara taşıyacak, çok daha güçlü bir KKTC'yi oluşturacak somut çıktılara da vesile olmuştur." diye konuştu.

Oktay, Türkiye ve KKTC kurumları arasında imzalanan iş birliği anlaşmalarının bu somut çıktıların bazı göstergeleri olduğunu ifade etti.

"Siyaset sorun çözme makamıdır"

Hükümetin kurulmasıyla birlikte KKTC'de yeni dönemde, Kıbrıs Türkünün refah seviyesini yükseltebilmek için neler yapılacağına odaklanma vaktinin geldiğini vurgulayan Oktay, "Şimdi KKTC için ekonomik, siyasi ve toplumsal sorunların çözümüne odaklanma vaktidir. Siyaset sorun çözme makamıdır. Çalışmalarımız, iş birliğimiz Türkiye-KKTC kardeşliği temelinde yürümektedir." şeklinde konuştu.

Oktay, 2020 yılının mali protokolü kapsamında bugüne kadar yaklaşık 1,8 milyar lirayı KKTC'ye aktardıklarının ve geçen yıldan 540 milyon liranın tamamen yatırımlara odaklanacak şekilde aktarılacağının altını çizdi. Oktay, "2020'de toplam 3,6 milyar lira KKTC'ye aktarmış bulunuyoruz. 2020'de rekor sürede tamamlayıp hizmete açtığımız Lefkoşa 100 yataklı pandemi hastanesi, Kovid-19 destek paketleri, altyapı ve reel sektör yatırımları güçlü iş birliğimizin somut bazı çıktılarıdır. Kuzey Kıbrıs'a can suyu sağlayan boru hattında gerekli onarımları tamamladık ve tarımsal sulama projelerinde ilerleme kaydettik." ifadelerini kullandı.

"KKTC'ye 40 bin ilave aşı gönderiyoruz"

Salgınla mücadelede KKTC'ye Türkiye'den 15,5 milyon değerinde sağlık malzemesi ve gıda yardımı sağlandığını, 40 bin doz Kovid-19 aşısının temin edildiğini söyleyen Oktay, "Bugün inşallah KKTC'ye 40 bin ilave aşı daha gönderiyoruz. İnşallah 2 saate kadar aşıları getirecek uçak hareket edecek. Aşı veya Kovid-19'la mücadele konusunda KKTC'deki hiçbir vatandaşımızın endişe etmesine gerek yoktur. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımız için ne yapıyorsak aynı hassasiyeti KKTC vatandaşları için de göstermekteyiz. KKTC'deki tüm vatandaşlar aşılanana kadar aşı göndermeye devam edeceğiz." dedi.

Oktay, 2021 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü hazırlıklarının da sürdüğünü belirterek, 2021 yılı protokolü kapsamında 2,5 milyar lira kaynak ayırmayı öngördüklerini ifade etti.

"Yapısal reformlar, ulaştırma, enerji ve altyapı ihtiyaçları, tarımsal üretimin artırılması, dijitalleşme konuları yeni dönemde KKTC'de hızla ilerleme sağlanmasını beklediğimiz alanlardan sadece bir kaçıdır. Bugün gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde bu doğrultuda kararlar aldık." diyen Oktay, dijital kamu hizmetlerini içeren iş birliğiyle KKTC e-devlet hizmetlerinde ikinci boyuta geçilmiş olacağının altını çizdi. Oktay, daha önceki desteklerinde KKTC'de e-Nüfus, e-Kimlik, e-İmza, Ulusal Elektronik Doküman Yönetim Sistemi ve Kamu Sertifikasyon Merkezi projelerinin uygulamaya geçildiğini belirtti.

KKTC ekonomisinin canlandırılması ve bölgesel kalkınmanın hızlandırılması açısından kara yolu ağının geliştirilmesinin büyük önem arz ettiğine işaret eden Oktay, KKTC'nin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve ulaşımı daha güvenli hale getirmek amacıyla Karayolu Master Planını 2021-2030 yılları için revize ettikleri bilgisini verdi.

Oktay, "KKTC'de bugüne kadar 181 kilometresi bölünmüş yol olmak üzere toplam 602 kilometre anayol Türkiye'nin destekleriyle tamamlanarak trafiğe açılmıştır. Bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız ile KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı arasında imzalanan protokol ile KKTC'de yaklaşık 322 kilometrelik köy yolunun yapım, bakım ve onarımını bir filli üstleniyoruz, bu da hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

KKTC'nin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin dünya çapında tanıtılması ve turist potansiyelinin artırılması için tanıtım faaliyetlerini destekleme kararı aldıklarına dikkati çeken Oktay, KKTC markasının güçlendirilmesi ve tanıtımı artık ülkemizin Kültür ve Turizm Bakanlığı tanıtım ajandası dahilinde olacağını belirtti.

Oktay, şöyle devam etti:

"İstihdam ve refaha ciddi katkı sağlayan turizm sektörüne yönelik, salgın koşullarının etkilerini azaltmak için yoğun gayretlerimizi sürdüreceğiz. Kapalı Maraş'ın yeniden hayat bulması da turizm başta olmak üzere KKTC ekonomisini pek çok alanda olumlu etkileyecektir. Sahil şeridi açılmıştır, açılımda ikinci aşamaya geçilmesini desteklemeye devam ediyoruz, bu konuda da hükümetle de fikir birliğindeyiz. Maraş'taki hak sahiplerinin haklarını teslim edecek şekilde ve hukuk temelinde açılması, Kıbrıs sorununun siyasi çözümü yolunda da önemli bir merhale olacaktır."

Enerji arz güvenliğinin sağlanması ve elektrik arzının, kesintisiz ve uygun maliyetli bir şekilde KKTC'ye sunulması için çalıştıklarını kaydeden Oktay, iki mobil elektrik santralinin kısa vadede KKTC'ye kurulması ve mevcut elektrik üretim tesislerinin bakım ve onarımlarının yapılmasını sağlayacaklarını bildirdi.

Oktay, "Bu çalışmaların devamında özellikle Türkiye ile KKTC arasında ve KKTC'nin diğer ülkelerle ticaretinin artırılmasına ve Kıbrıs Türkü gençlere yönelik spor ve kültür faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasına odaklanacağız. Biz, Kıbrıs Türkünü haklı davasında yine bir gün bile yalnız bırakmayacağız. Her şartta yanınızdayız. Çözümden yanayız, kardeşlikten yanayız, iş birliğinden yanayız." ifadelerini kullandı.

Program kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile KKTC Başbakanlığı Arasında E-Devlet Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ile KKTC Başbakanlık Müsteşarı Suat Yeldener arasında, Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Arasında Karayolu Master Planı 2021-2022 Uygulama Protokolü Karaismailoğlu ile Üstel arasında, Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Anlaşması Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kasım Arıcan ve YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er ile Amcaoğlu arasında, Türkiye Belediyeler Birliği ile Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Arasında İşbirliği Anlaşması, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar arasında imzalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan