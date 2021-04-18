Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şampiyon milliler Albayrak ile Boyacı'yı kutladı
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Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şampiyon milliler Albayrak ile Boyacı'yı kutladı

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şampiyon milliler Albayrak ile Boyacı'yı kutladı
Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Avrupa Şampiyonu olan milli judocu Vedat Albayrak ile Paralimpik Yüzme Dünya Serileri'nde altın madalya kazanan Sümeyye Boyacı'yı tebrik etti.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Avrupa Şampiyonu olan milli judocu Vedat Albayrak ile Paralimpik Yüzme Dünya Serileri'nde altın madalya kazanan Sümeyye Boyacı'yı tebrik etti.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Vedat Albayrak ile Paralimpik Yüzme Dünya Serileri'nde 50 metre sırtüstü stilde altın madalyaya layık görülen Sümeyye Boyacı'yı yürekten kutluyorum. Başarıları daim olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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