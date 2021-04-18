Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şampiyon milliler Albayrak ile Boyacı'yı kutladı

Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Avrupa Şampiyonu olan milli judocu Vedat Albayrak ile Paralimpik Yüzme Dünya Serileri'nde altın madalya kazanan Sümeyye Boyacı'yı tebrik etti.