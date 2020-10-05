Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i karşıladı
05.10.2020 20:46 | Son Güncelleme: 05.10.2020 20:50
Son dakika habere göre NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in makam aracıyla gelişi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i karşılaması Fotoğraf çekimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşıladı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in makam aracıyla gelişi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i karşılaması
Fotoğraf çekimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşıladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut