Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i karşıladı
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Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i karşıladı

05.10.2020 20:46 | Son Güncelleme: 05.10.2020 20:50

Son dakika habere göre NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in makam aracıyla gelişi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i karşılaması Fotoğraf çekimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşıladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in makam aracıyla gelişi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i karşılaması

Fotoğraf çekimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşıladı.

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i karşıladı
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i karşıladı
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i karşıladı
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i karşıladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut

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