Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "'Üye sayımız artıyor, ailemiz büyüyor' sloganıyla... Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "'Üye sayımız artıyor, ailemiz büyüyor' sloganıyla yürüttüğümüz bu çalışmanın bereketli bir şekilde neticelendiğini görüyoruz.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "'Üye sayımız artıyor, ailemiz büyüyor' sloganıyla yürüttüğümüz bu çalışmanın bereketli bir şekilde neticelendiğini görüyoruz." Kaynak: AA