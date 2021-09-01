Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yargı kararlarına getirilecek ilmi, hukuki, makul, mantıklı, yapıcı eleştiriler, yargıya engel değil tam tersine yargının...
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yargı kararlarına getirilecek ilmi, hukuki, makul, mantıklı, yapıcı eleştiriler, yargıya engel değil tam tersine yargının gelişmesine destek olur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yargı kararlarına getirilecek ilmi, hukuki, makul, mantıklı, yapıcı eleştiriler, yargıya engel değil tam tersine yargının gelişmesine destek olur."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap