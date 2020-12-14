Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımızdan birikimlerini dövizden TL'ye çevirerek mücadelemize destek vermelerini bekliyorum"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (5)

Erdoğan: "Türk lirası mevduat ve katılım hesaplarıyla ilgili faiz ve kar paylarındaki stopaj oranlarını düşürmüştük. Buna göre, stopaj oranları 6 aya kadar vadeli olan hesaplarda yüzde 15 yerine yüzde 5, bir yıla kadar vadeli olanlarda yüzde 12 yerine yüzde 3, bir yıl üzerinde olanlar için ise yüzde 10 yerine yüzde 0 olarak Mart sonuna kadar uygulanmaya devam edecek."

Erdoğan: "Vatandaşlarımızdan birikimlerini dövizden TL'ye çevirerek, üretim ve istihdama katkı sağlayacak yatırımlarla mücadelemize destek vermelerini bekliyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Portföy akımlarının yanında uluslararası doğrudan yatırımları da ülkemize çekmenin peşindeyiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı