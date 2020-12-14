Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımızdan birikimlerini dövizden TL'ye çevirerek mücadelemize destek vermelerini bekliyorum"
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Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımızdan birikimlerini dövizden TL'ye çevirerek mücadelemize destek vermelerini bekliyorum"

14.12.2020 20:20 | Son Güncelleme: 14.12.2020 20:27

Son dakika haberleri: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (5)

Erdoğan: "Türk lirası mevduat ve katılım hesaplarıyla ilgili faiz ve kar paylarındaki stopaj oranlarını düşürmüştük. Buna göre, stopaj oranları 6 aya kadar vadeli olan hesaplarda yüzde 15 yerine yüzde 5, bir yıla kadar vadeli olanlarda yüzde 12 yerine yüzde 3, bir yıl üzerinde olanlar için ise yüzde 10 yerine yüzde 0 olarak Mart sonuna kadar uygulanmaya devam edecek."

Erdoğan: "Vatandaşlarımızdan birikimlerini dövizden TL'ye çevirerek, üretim ve istihdama katkı sağlayacak yatırımlarla mücadelemize destek vermelerini bekliyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Portföy akımlarının yanında uluslararası doğrudan yatırımları da ülkemize çekmenin peşindeyiz."

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Vatandaşlarımızdan birikimlerini dövizden TL'ye çevirerek mücadelemize destek vermelerini bekliyorum'
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Vatandaşlarımızdan birikimlerini dövizden TL'ye çevirerek mücadelemize destek vermelerini bekliyorum'
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Vatandaşlarımızdan birikimlerini dövizden TL'ye çevirerek mücadelemize destek vermelerini bekliyorum'
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Vatandaşlarımızdan birikimlerini dövizden TL'ye çevirerek mücadelemize destek vermelerini bekliyorum'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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