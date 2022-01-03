Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ilk defa krizlerin altında ezilen değil, krizleri yöneten hatta krizleri fırsata çeviren bir ülke konumuna gelmiştir."
AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ilk defa krizlerin altında ezilen değil, krizleri yöneten hatta krizleri fırsata çeviren bir ülke konumuna gelmiştir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ilk defa krizlerin altında ezilen değil, krizleri yöneten hatta krizleri fırsata çeviren bir ülke konumuna gelmiştir."
AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Son Dakika Haberleri
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