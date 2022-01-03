Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ilk defa krizlerin altında ezilen değil, krizleri yöneten hatta krizleri fırsata çeviren bir ülke konumuna gelmiştir." - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ilk defa krizlerin altında ezilen değil, krizleri yöneten hatta krizleri fırsata çeviren bir ülke konumuna gelmiştir."

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ilk defa krizlerin altında ezilen değil, krizleri yöneten hatta krizleri fırsata çeviren bir ülke konumuna gelmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ilk defa krizlerin altında ezilen değil, krizleri yöneten hatta krizleri fırsata çeviren bir ülke konumuna gelmiştir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Cari fazla veren bir ülke konumuna hızla ulaşmak için 2022 ekonomik büyüme hedefimizi yüzde 5 olarak belirledik.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cari fazla veren bir ülke konumuna hızla ulaşmak için 2022 ekonomik büyüme hedefimizi yüzde 5 olarak belirledik."

 Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türk lirası ile ticaret gerçekleştirdiğimiz ülke sayısını her geçen gün daha yukarı taşıyoruz.

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk lirası ile ticaret gerçekleştirdiğimiz ülke sayısını her geçen gün daha yukarı taşıyoruz.

AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title