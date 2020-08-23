Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, dünyada kendi savaş gemisini tasarlayıp üretebilen 10 ülkeden...
Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, dünyada kendi savaş gemisini tasarlayıp üretebilen 10 ülkeden birisidir.
23.08.2020 15:40 | Son Güncelleme: 23.08.2020 15:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, dünyada kendi savaş gemisini tasarlayıp üretebilen 10 ülkeden birisidir."
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA