Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türklerinin maruz bırakıldığı tecrit ve ambargonun hafifletilmesinde... - Haberler
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Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türklerinin maruz bırakıldığı tecrit ve ambargonun hafifletilmesinde...

AA / Elif Küçük - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türklerinin maruz bırakıldığı tecrit ve ambargonun hafifletilmesinde kıymetli desteklerinize güveniyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türklerinin maruz bırakıldığı tecrit ve ambargonun hafifletilmesinde kıymetli desteklerinize güveniyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde konuştu: (1)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Türk Konseyi) İslam ve yabancı düşmanlığı gibi çağımızın vebası olan yıkıcı akımlarla mücadelede birlikte hareket etmeliyiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türk Konseyi) İslam ve yabancı düşmanlığı gibi çağımızın vebası olan yıkıcı akımlarla mücadelede birlikte hareket etmeliyiz"

AA / Elif Küçük - Son Dakika Haberleri

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