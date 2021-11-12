Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türklerinin maruz bırakıldığı tecrit ve ambargonun hafifletilmesinde...
AA / Elif Küçük - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türklerinin maruz bırakıldığı tecrit ve ambargonun hafifletilmesinde kıymetli desteklerinize güveniyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türklerinin maruz bırakıldığı tecrit ve ambargonun hafifletilmesinde kıymetli desteklerinize güveniyorum"
AA / Elif Küçük - Son Dakika Haberleri
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