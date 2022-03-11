Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Statüko yerine barışı gözetecek, 5 ülkenin çıkarı yerine tüm insanlığa hizmet edecek yeni bir küresel güvenlik mimarisinin...
AA - Barış Gündoğan - Güncel
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Statüko yerine barışı gözetecek, 5 ülkenin çıkarı yerine tüm insanlığa hizmet edecek yeni bir küresel güvenlik mimarisinin kurulması şarttır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Statüko yerine barışı gözetecek, 5 ülkenin çıkarı yerine tüm insanlığa hizmet edecek yeni bir küresel güvenlik mimarisinin kurulması şarttır."
AA / Barış Gündoğan - Güncel