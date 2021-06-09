Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son dönemde yaşanan hadiseler FETÖ'nün kanlı, karanlık ve çirkin yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir"

Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA -Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile ortak basın toplantısı düzenledi.