Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son dönemde Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin modern bir yorumu olarak nitelendirebileceğimiz mimari üslubu ülkemizde...
15.01.2021 14:53 | Son Güncelleme: 15.01.2021 15:02
Son dakika haberleri: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı Veliaht Dairesi'nde Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Resim Heykel Müzesi Restorasyon Sonrası Açılış Programında konuştu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı Veliaht Dairesi'nde Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Resim Heykel Müzesi Restorasyon Sonrası Açılış Programında konuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı