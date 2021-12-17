Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Farmajo ile görüştü - Haberler
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Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Farmajo ile görüştü

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Farmajo ile görüştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Farmajo ile görüştü.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Farmajo ile görüştü. Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilen 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye gelen liderlerle bugün bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari görüşmesinin ardından Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Farmajo ile görüştü. Beşiktaş'ta bulun Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.


Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Farmajo ile görüştü

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Farmajo ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Farmajo ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Farmajo ile görüştü

 Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari ile görüştü (görüşmeden fotoğraflar)

Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari ile görüştü (görüşmeden fotoğraflar)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni asgari ücreti açıkladı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni asgari ücreti açıkladı Açıklaması

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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