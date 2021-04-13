Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecektir."
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Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecektir."

Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecektir.'

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecektir.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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