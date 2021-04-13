Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecektir."
Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecektir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü