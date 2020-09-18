CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN:  ŞİMDİ TEKRAR İŞİ SIKMAK ZORUNDAYIZ (1)
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN:  ŞİMDİ TEKRAR İŞİ SIKMAK ZORUNDAYIZ (1)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs vaka sayılarındaki artışa dikkat çekerek "Mecburen şimdi tekrar işi sıkmak zorundayız" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN:  ŞİMDİ TEKRAR İŞİ SIKMAK ZORUNDAYIZ (1)
18.09.2020 13:59 | Son Güncelleme: 18.09.2020 14:04

İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs vaka sayılarındaki artışa dikkat çekerek "Mecburen şimdi tekrar işi sıkmak zorundayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nden çıkışta açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs vaka sayılarındaki artışa dikkat çeken Erdoğan,  "Ne yazık ki uyarılarımıza halkımız ciddi manada dikkat etmedi" dedi. Erdoğan, "Dikkat edilen illerde vaka sayılarının düştüğünü gördük. Biz biraz gevşetince bu defa da başta Ankara, İstanbul olmak üzere bir anda vaka sayılarının yükselmeye başladığını gördük" diye konuştu.

"O yüzden Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı tedbirleri artırmak durumunda" diyen Erdoğan, "Mecburen şimdi tekrar işi sıkmak zorundayız." ifadelerini kullandı.  Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı çalışmalarıyla ilgili soruya, "Yılbaşından sonra bazı olumlu sinyaller alacağımızı görüyoruz" yanıtını verdi.

Kaynak: DHA

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