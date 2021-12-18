Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile görüştü
Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3'üncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında İstanbul'da bulunan Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile Mabeyn Köşkü'nde görüştü. Görüşme, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
(İHA)
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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