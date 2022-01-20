Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna gerilimi) Temennimiz bir an önce Sayın Putin ile Zelenski'yi bir araya getirebilmek, yüz yüze görüşme... - Haberler
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Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna gerilimi) Temennimiz bir an önce Sayın Putin ile Zelenski'yi bir araya getirebilmek, yüz yüze görüşme...

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna gerilimi) Temennimiz bir an önce Sayın Putin ile Zelenski'yi bir araya getirebilmek, yüz yüze görüşme yapmalarını temin etmek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya- Ukrayna gerilimi) Temennimiz bir an önce Sayın Putin ile Zelenski'yi bir araya getirebilmek, yüz yüze görüşme yapmalarını temin etmek."

AA / Burcu Çalık Göçümlü - Son Dakika Haberleri

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haber

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