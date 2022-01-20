Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna gerilimi) Temennimiz bir an önce Sayın Putin ile Zelenski'yi bir araya getirebilmek, yüz yüze görüşme...

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna gerilimi) Temennimiz bir an önce Sayın Putin ile Zelenski'yi bir araya getirebilmek, yüz yüze görüşme yapmalarını temin etmek.