Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna gerilimi) Temennimiz bir an önce Sayın Putin ile Zelenski'yi bir araya getirebilmek, yüz yüze görüşme...
AA / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna gerilimi) Temennimiz bir an önce Sayın Putin ile Zelenski'yi bir araya getirebilmek, yüz yüze görüşme yapmalarını temin etmek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya- Ukrayna gerilimi) Temennimiz bir an önce Sayın Putin ile Zelenski'yi bir araya getirebilmek, yüz yüze görüşme yapmalarını temin etmek."
AA / Burcu Çalık Göçümlü - Son Dakika Haberleri