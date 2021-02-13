Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, RTEÜ Mütevelli Heyeti ile görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, RTEÜ Mütevelli Heyeti ile görüştü

13.02.2021 12:43 | Son Güncelleme: 13.02.2021 12:47
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, RTEÜ Mütevelli Heyeti ile görüştü

Edinilen son dakika gelişmesine göre CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyeti ile toplantı gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyeti ile toplantı gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geceyi geçirdiği Rize'nin Güneysu ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki evinden saat 11.00'de çıktı. Adacami köyüne geçen Erdoğan, RTEÜ'ye ait lojmanlardaki salonda üniversitenin Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyeti ile toplantı gerçekleştirdi.

PROGRAMINI DEĞİŞTİRDİ, ELAZIĞ'A HAREKET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Rize-Artvin Havalimanı inşaatı ve Ayder Yaylası Kentsel Dönüşüm Projesi çalışmalarını inceleyeceği ziyaretlerini iptal etti. Erdoğan, vefat eden Elazığ'ın kanaat önderlerinden Hafız Abdullah Nazırlı'nın cenazesine katılmak üzere Güneysu ilçesinden helikopterle Trabzon Havalimanı'na hareket etti. Erdoğan, buradan da uçakla Elazığ'a geçecek.


- Rize
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, RTEÜ Mütevelli Heyeti ile görüştü
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, RTEÜ Mütevelli Heyeti ile görüştü
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, RTEÜ Mütevelli Heyeti ile görüştü
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, RTEÜ Mütevelli Heyeti ile görüştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu ERBAŞ

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Erol Büyükburç Hüner Coşkuner Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Abdullah Avcı İsmail Kartal Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Masaj Ankara Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, RTEÜ Mütevelli Heyeti ile görüştü - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.2.2021 13:01:20. #1.14#
title