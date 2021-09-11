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Son dakika haberleri! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN RAMİ KIŞLASINI ZİYARET ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN RAMİ KIŞLASINI ZİYARET ETTİ

Gelen son dakika haberine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, restorasyon çalışmaları devam eden Rami Kışlası'nı ziyaret etti, incelemelerde bulundu.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, restorasyon çalışmaları devam eden Rami Kışlası'nı ziyaret etti, incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi ziyaretinin ardında restorasyon çalışmaları devam eden Rami Kışlası'nı ziyaret etti. Eyüpsultan'da bulunan kışlada yaklaşık yarım saat incelemelerde bulunan Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan, buradan ayrıldığı sırada ilk olarak bayraklarla konvoyunun yanına gelenlerle sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy,  Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutuna geçti.

- İstanbul

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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