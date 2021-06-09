Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçmişte bize örnek gösterilen ülkeleri, fersah fersah geride bıraktık"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçmişte bize örnek gösterilen ülkeleri, fersah fersah geride bıraktık"

Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (5)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Geçmişte bize örnek gösterilen ülkeleri, fersah fersah geride bıraktık'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Geçmişte bize örnek gösterilen ülkeleri, fersah fersah geride bıraktık'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Geçmişte bize örnek gösterilen ülkeleri, fersah fersah geride bıraktık'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Geçmişte bize örnek gösterilen ülkeleri, fersah fersah geride bıraktık'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Geçmişte bize örnek gösterilen ülkeleri, fersah fersah geride bıraktık'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçmişte bize örnek gösterilen ülkeleri, fersah fersah geride bıraktık" - Haberler
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