Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, organik ürünler satan dükkandan alışveriş yaptı

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın organik ürün satan markette iş yeri sahibi ile sohbeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın marketten tatlı satın alması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkışta kendisini bekleyen gazetecilere satın aldığı tatlılardan ikram etmesi İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın organik ürün satan markette iş yeri sahibi ile sohbeti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın marketten tatlı satın alması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkışta kendisini bekleyen gazetecilere satın aldığı tatlılardan ikram etmesi İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışı doğal ürünler satan bir marketten alışveriş yaptı ve gazetecilere tatlı ikram etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı