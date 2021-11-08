Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne kendi sesimizden vazgeçeriz, ne de başkalarının sesine kulağımızı kapatırız" - Haberler
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Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne kendi sesimizden vazgeçeriz, ne de başkalarının sesine kulağımızı kapatırız"

AA / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (7)

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne kendi sesimizden vazgeçeriz, ne de başkalarının sesine kulağımızı kapatırız

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne kendi sesimizden vazgeçeriz, ne de başkalarının sesine kulağımızı kapatırız

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne kendi sesimizden vazgeçeriz, ne de başkalarının sesine kulağımızı kapatırız

AA / Sıtkı İlanbey - Son Dakika Haberleri
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (4)

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (4)

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