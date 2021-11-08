Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne kendi sesimizden vazgeçeriz, ne de başkalarının sesine kulağımızı kapatırız"
AA / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (7)