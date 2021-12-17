Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı Ghazouani ile görüştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı Ghazouani ile görüştü

AA - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında İstanbul'da bulunan Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Ould Şeyh Ghazouani ile görüştü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında İstanbul'da bulunan Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Ould Şeyh Ghazouani ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı Ghazouani ile görüştü

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı Ghazouani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Ali'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Ali'yi kabul etti

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı Ghazouani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı Ghazouani ile görüştü

 Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni asgari ücreti açıkladı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni asgari ücreti açıkladı Açıklaması

AA - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title