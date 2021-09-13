Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli iradenin gücü önünde ne vesayetin ne sosyal mühendislik hesaplarının ne terör örgütlerinin ne darbelerin duramayacağı...
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli iradenin gücü önünde ne vesayetin ne sosyal mühendislik hesaplarının ne terör örgütlerinin ne darbelerin duramayacağı gerçeğini cümle aleme gösterdik.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli iradenin gücü önünde ne vesayetin ne sosyal mühendislik hesaplarının ne terör örgütlerinin ne darbelerin duramayacağı gerçeğini cümle aleme gösterdik."
AA / Sarp Özer - Son Dakika Haberleri