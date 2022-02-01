Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Lübnan Başbakanı Mikati'ye) Firmalarımızın, Beyrut Limanı'nın yeniden inşası dahil, önemli altyapı projelerini üstlenmeye...
Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Lübnan Başbakanı Mikati'ye) Firmalarımızın, Beyrut Limanı'nın yeniden inşası dahil, önemli altyapı projelerini üstlenmeye hazır olduğunu ifade ettim."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Lübnan Başbakanı Mikati'ye) Firmalarımızın, Beyrut Limanı'nın yeniden inşası dahil, önemli altyapı projelerini üstlenmeye hazır olduğunu ifade ettim."
AA / Aylin Dal - Güncel