Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuraklık sıkıntısının tehdidi altında olan bölgelerimizdeki çiftçilerimize, sulama sistemlerini modernleştirmeleri için 150...

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuraklık sıkıntısının tehdidi altında olan bölgelerimizdeki çiftçilerimize, sulama sistemlerini modernleştirmeleri için 150 milyon lira hibe vereceğiz.