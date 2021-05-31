Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuraklık sıkıntısının tehdidi altında olan bölgelerimizdeki çiftçilerimize, sulama sistemlerini modernleştirmeleri için 150...
Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuraklık sıkıntısının tehdidi altında olan bölgelerimizdeki çiftçilerimize, sulama sistemlerini modernleştirmeleri için 150 milyon lira hibe vereceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuraklık sıkıntısının tehdidi altında olan bölgelerimizdeki çiftçilerimize, sulama sistemlerini modernleştirmeleri için 150 milyon lira hibe vereceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kılıç