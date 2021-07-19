Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19 aşısı) Tüm vatandaşlarımızı, artık 18 yaş üzerindeki herkesin istifadesine sunduğumuz aşı hizmetinden yararlanmaya...

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19 aşısı) Tüm vatandaşlarımızı, artık 18 yaş üzerindeki herkesin istifadesine sunduğumuz aşı hizmetinden yararlanmaya davet ediyorum.