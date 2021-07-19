Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19 aşısı) Tüm vatandaşlarımızı, artık 18 yaş üzerindeki herkesin istifadesine sunduğumuz aşı hizmetinden yararlanmaya...
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Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19 aşısı) Tüm vatandaşlarımızı, artık 18 yaş üzerindeki herkesin istifadesine sunduğumuz aşı hizmetinden yararlanmaya...

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kovid-19 aşısı) Tüm vatandaşlarımızı, artık 18 yaş üzerindeki herkesin istifadesine sunduğumuz aşı hizmetinden yararlanmaya...
Anadolu Ajansı / Enes Kaplan - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19 aşısı) Tüm vatandaşlarımızı, artık 18 yaş üzerindeki herkesin istifadesine sunduğumuz aşı hizmetinden yararlanmaya davet ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19 aşısı) Tüm vatandaşlarımızı, artık 18 yaş üzerindeki herkesin istifadesine sunduğumuz aşı hizmetinden yararlanmaya davet ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

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Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19 aşısı) Tüm vatandaşlarımızı, artık 18 yaş üzerindeki herkesin istifadesine sunduğumuz aşı hizmetinden yararlanmaya... - Haberler
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