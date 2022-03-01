Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kosova'yı tanıma noktasında adımlarımızı atarız, NATO'nun bir üyesi olarak da Kosova'yı tanırız" - Haberler

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Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kosova'yı tanıma noktasında adımlarımızı atarız, NATO'nun bir üyesi olarak da Kosova'yı tanırız"

AA, Mesut Tankulu - Güncel
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Son dakika haber: Ortak basın toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Ortak basın toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile ortak basın toplantısı düzenledi. (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kosova'nın NATO üyeliği) Kosova'yı tanıma noktasında adımlarımızı atarız, NATO'nun bir üyesi olarak da Kosova'yı tanırız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz NATO'da da genişlemenin faydalı olacağını bugüne kadar hep savunduk, bugün de savunuyoruz. Bu adımları atarken bunu dünya barışı için istiyoruz."

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kosova'yı tanıma noktasında adımlarımızı atarız, NATO'nun bir üyesi olarak da Kosova'yı tanırız

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kosova'yı tanıma noktasında adımlarımızı atarız, NATO'nun bir üyesi olarak da Kosova'yı tanırız

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kosova'yı tanıma noktasında adımlarımızı atarız, NATO'nun bir üyesi olarak da Kosova'yı tanırız

AA / Mesut Tankulu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Kosova, Güncel, Haberler

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