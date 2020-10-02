Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Sultan Selim Camisi'nde kıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Sultan Selim Camisi'nde kıldı

02.10.2020 14:31 | Son Güncelleme: 02.10.2020 14:42

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Sultan Selim Camisi'nde kıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Sultan Selim Camisi'nde kıldı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Konya'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı için Sultan Selim Camisi'ne geçti.

Erdoğan, namazın ardından camiden ayrılışında kendisini bekleyen vatandaşları selamladı, çocuklara oyuncak dağıttı.

Daha sonra Mevlana Müzesi'ne geçen Erdoğan, müzedeki restorasyon çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Sultan Selim Camisi'nde kıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Sultan Selim Camisi'nde kıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Sultan Selim Camisi'nde kıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Sultan Selim Camisi'nde kıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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