Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kıbrıs meselesinde Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi çözümün...
AA / Enes Kaplan - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kıbrıs meselesinde Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi çözümün anahtarıdır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kıbrıs meselesinde Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi çözümün anahtarıdır."
AA / Enes Kaplan - Son Dakika Haberleri
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