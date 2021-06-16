Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karabağ aynı zamanda dünyayı kendi siyasi ve ekonomik hırslarının arenası olarak görenlerin hesaplarının bozulduğu yerdir."
Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karabağ aynı zamanda dünyayı kendi siyasi ve ekonomik hırslarının arenası olarak görenlerin hesaplarının bozulduğu yerdir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karabağ aynı zamanda dünyayı kendi siyasi ve ekonomik hırslarının arenası olarak görenlerin hesaplarının bozulduğu yerdir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü