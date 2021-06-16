Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karabağ aynı zamanda dünyayı kendi siyasi ve ekonomik hırslarının arenası olarak görenlerin hesaplarının bozulduğu yerdir."
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Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karabağ aynı zamanda dünyayı kendi siyasi ve ekonomik hırslarının arenası olarak görenlerin hesaplarının bozulduğu yerdir."

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Karabağ aynı zamanda dünyayı kendi siyasi ve ekonomik hırslarının arenası olarak görenlerin hesaplarının bozulduğu yerdir.'
Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karabağ aynı zamanda dünyayı kendi siyasi ve ekonomik hırslarının arenası olarak görenlerin hesaplarının bozulduğu yerdir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karabağ aynı zamanda dünyayı kendi siyasi ve ekonomik hırslarının arenası olarak görenlerin hesaplarının bozulduğu yerdir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karabağ aynı zamanda dünyayı kendi siyasi ve ekonomik hırslarının arenası olarak görenlerin hesaplarının bozulduğu yerdir." - Haberler
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