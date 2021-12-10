Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kalıcı barış ve istikrar) Bunun yolu 1967 sınırlarında, başkenti Kudüs olan, bağımsız, egemen, toprak bütünlüğüne sahip...
AA / Sibel Kurtoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kalıcı barış ve istikrar) Bunun yolu 1967 sınırlarında, başkenti Kudüs olan, bağımsız, egemen, toprak bütünlüğüne sahip Filistin devletinin kurulmasıdır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kalıcı barış ve istikrar) Bunun yolu 1967 sınırlarında, başkenti Kudüs olan, bağımsız, egemen, toprak bütünlüğüne sahip Filistin devletinin kurulmasıdır."
AA / Sibel Kurtoğlu - Son Dakika Haberleri
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